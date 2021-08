Laura Meijering, oprichter en creatief directeur van Unravelau was in de studio van Easy FM, over het upcyclen van kleding, de rol van de fashionindustrie als het gaat om een beter klimaat en de noodzaak van educatie. Ook Freerk Kalsbeek was te gast, oprichter en CEO van BrandSentry, over het managen van retailprocessen op de winkelvloer en het pivotten als startup.