Video: Lente/Zomer 2026-collectie van Hodakova

Hodakova, van de hand van ontwerpster Ellen Hodakova Larsson, onthult haar langverwachte Lente/Zomer 2026-collectie tijdens een spectaculaire modeshow. De collectie boeit de aanwezigen met een gedurfde en uitgesproken visie voor het komende seizoen en combineert op meesterlijke wijze de unieke esthetiek van het merk met een innovatieve benadering van hedendaagse mode.

De show dient als een uitgebreide presentatie van Hodakova's nieuwste creaties en biedt een diepgaande kijk op het diverse aanbod. De belangrijkste silhouetten, zorgvuldig vervaardigd om het lichaam te accentueren met behoud van een avant-gardistische inslag, zijn prominent aanwezig. Texturen spelen een cruciale rol, met een rijk samenspel van onverwachte materialen en complexe details die diepte en dimensie toevoegen aan elk stuk.

De collectie verkent meeslepende thema's die centraal staan in de identiteit van het merk Hodakova, waarbij grenzen worden verlegd en conventionele ontwerpideeën worden uitgedaagd. Van gedeconstrueerde elementen tot opnieuw uitgevonden klassieke vormen; de collectie toont een onbevreesde omarming van experiment. Dit verstevigt Hodakova's reputatie als pionier in de industrie.