Video: Lidewij Edelkoort over waarom de opleiding mode zou moeten innoveren

"Vandaag de dag is mode een van de ouderwetse industrieën ter wereld, en dat geldt ook voor de (mode) opleiding. Als we fashion education vergelijken met opleidingen design, architectuur, schrijven en film, loopt het heel erg achter," stelt Lidewij Edelkoort in gesprek met FashionNerd op de Munich Fabric Start 2019. Hoe het wel zou moeten zijn, licht ze toe. Edelkoort spreekt ook over innovatie en nieuwe (mode)materialen.

De 8 minuten durende video is in het Engels (en ondertiteld).