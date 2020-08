Vandaag werd de presentatie van de Louis Vuitton Men SS21-collectie live uitgezonden op YouTube. Dit vond plaats in Shanghai. Er was publiek aanwezig, en containers maakten groot onderdeel uit van het decor. We zien klassieke items als een camelkleurig pak, maar ook meer gewaagde stukken als roze handschoenen en broek. Bekijk hier de Louis Vuitton Men SS21-collectie ontworpen door Virgil Abloh.

Bron en beeld: Louis Vuitton via YouTube