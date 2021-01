Louis Vuitton werkt samen met de veelgeprezen Zwitserse hedendaagse kunstenaar Urs Fischer in een allesomvattende, gezamenlijke collectie die de speelse creatieve visie van de kunstenaar benadrukt in een breed scala aan lederwaren, confectiekleding, schoenen en accessoires, evenals in het oog springende etalages, displays, instore installaties en digitale content. Bekijk hieronder de eerste beelden van de samenwerking.

Video en beeld: Louis Vuitton via YouTube