Video: Loyaliteit opbouwen via fysieke winkels

Een panel van deskundigen besprak strategieën om van fysieke retail een sterk servicecontactpunt te maken dat merkloyaliteit opbouwt. Winkelen is aan het evolueren. Consumenten ervaren merken nu via verschillende kanalen: ze kunnen kennismaken met een merk via sociale media, de producten in een winkel passen en vervolgens online een aankoop doen. Of ze kijken online rond en halen een artikel persoonlijk op. Voor retailers betekent dit dat een verkoop overal en op elk moment kan plaatsvinden.

