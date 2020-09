De directeur van Fashion East, Lulu Kennedy, toegewijd aan het vinden en koesteren van nieuw ontwerptalent, voegt zich bij Tim Blanks in een gesprek over haar organisatie en London Fashion Week. Fashion East is een non-profit organisatie dat ondersteuning biedt aan ontwerpers. Het project is in 2000 opgericht. Blanks en Kennedy bespreken Kennedy's rol in de (Britse) modewereld.

Beeld en video: The Business of Fashion via YouTube