Video: LVMH nodigt mensen uit in sociale media serie In The Doers

Beeld: LVMH via Youtube

In The Doers, een serie op sociale media gecreëerd door LVMH, nodigt de groep mensen uit om de rijke betekenis te delen die ze vinden in de dagelijkse praktijk van hun beroep. In een tijdloze setting praten mensen over hun werk en de passie die hen elke dag inspireert en helpen ze hen de uitdagingen van deze turbulente tijden het hoofd te bieden. De tweede aflevering draait om de lancering van Nona Source, het eerste online wederverkoopplatform van uitzonderlijke materialen van LVMH’s Fashion & Leather Goods-bedrijven. Nona Source, gecreëerd door medewerkers van de groep via het DARE (Disrupt, Act, Risk to be an Entrepreneur) intrapreneurship-programma, maakt deel uit van LVMH’s milieustrategie om de inkoop radicaal te veranderen en de circulaire economie te promoten.

Bron: LVMH via Youtube