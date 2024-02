Video: Maison Margiela Artisanal Haute Couture lente/zomer 2024

Bekijk hier de lente/zomer 2024 show van Maison Margiela terug. Creatief directeur John Galliano heeft aandacht besteed aan het totaalplaatje. De surrealistische couturier liet zich inspireren door de oprichter van het merk, Martin Margiela. De handtekening van Margiela komt sterk in de show naar voren. Met name in het duistere decor en modellen die eruitzien als paspoppen. De make-up van de modellen, de ‘glass skin’, werd gedaan door make-up artist Pat Mcgrath. Galliano's muze, model Leon Dame, opent de show. De Engelse actrice Gwendoline Christie - bekend van de films Wednesday en Game of Thrones - sluit de show af.

