Video: Maria Grazia Chiuri over Fendi's filmische erfgoed en moderne collecties
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In een exclusief gesprek verkent Maria Grazia Chiuri de diepgaande kruising tussen cinema en couture, met een fundamentele focus op heldere silhouetten voor alle genders. Deze scherpe, gedefinieerde structuur is een essentieel canvas voor creatieve expressie en overbrugt de kloof tussen tijdperken en ontwerpfilosofieën.
Centraal in dit moderne narratief staat het concept van een gedeelde, fluïde garderobe voor flexibiliteit en stilistische cross-overs. Deze aanpak overstijgt traditionele gendergrenzen en biedt dragers meer vrijheid en veelzijdigheid in de hedendaagse mode.
Daarnaast benadrukt de tekst de blijvende invloed van Fendi's historische banden met de filmwereld, met name de legendarische samenwerkingen met figuren als Luchino Visconti. De herverbinding met dit rijke erfgoed is een krachtig middel voor de herinterpretatie van de merkidentiteit in moderne runway-collecties.
Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.
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