Video: Maria Grazia Chiuri's debuut bij Fendi en de kracht van collectiviteit

Voor haar debuut als chief creative officer bij Fendi koos Maria Grazia Chiuri voor een duidelijke collectieve insteek, samengevat in het statement “Less I, More Us” op de runway. De co-ed show bracht een gedeelde garderobe voor mannen en vrouwen, waarin het silhouet centraal stond en tailoring – van double-breasted jasjes tot denim en topcoats – in vergelijkbare looks werd uitgewerkt. Daarmee presenteert Chiuri niet alleen een nieuwe vormentaal, maar ook een meer samenwerkingsgerichte visie op het huis en zijn ateliers.

Opvallend was de hernieuwde nadruk op bont, een historisch kernonderdeel van Fendi. Het materiaal kwam terug in kragen, gilets, patchwork jassen en een lang leren mantelstuk met handgesneden florale details. Met het Echo Of Love-project introduceert het huis daarnaast de mogelijkheid om bestaande bontstukken via het atelier te laten herwerken, met focus op persoonlijke waarde en een langere levensduur. Ook de accessoires kregen een prominente rol: de iconische Baguette werd opnieuw geïnterpreteerd met ambachtelijke technieken en een extra schouderriem.

De collectie combineert een gedeelde visuele basis met Chiuri’s herkenbare signatuur, onder meer in het terugkerende X-silhouet. Afneembare kragen als verwijzing naar Karl Lagerfeld en samenwerkingen met kunstenaars zoals SAGG Napoli en Mirella Bentivoglio verbinden het erfgoed van het modehuis met een nieuwe, inclusieve richting.

Bron: Fashion Feed op YouTube