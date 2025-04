Video: Marine Serre over het opbouwen van een onafhankelijk merk [Engels]

In de nieuwste aflevering van Backstage Pass praat Imran Amed met de Franse modeontwerper Marine Serre, die bekendstaat om haar eco-vriendelijke en toekomstgerichte mode. In 2016 presenteerde Serre haar eerste collectie, waarin ze klassieke Franse couture combineerde met sportieve elementen en een innovatieve manier van werken met stoffen. Duurzaamheid speelt een grote rol in haar merk, met focus op de circulaire economie en het gebruik van gerecycled materiaal. Ook zijn er culturele en historische invloeden te vinden in haar ontwerpen, evenals het herkenbare halve maanmotief dat haar merk zo kenmerkt.

In dit interview met Amed vertelt Serre over de uitdagingen en successen die ze heeft ervaren bij het opbouwen van haar eigen merk en waarom het belangrijk is om jong talent te ondersteunen. Serre legt ook uit hoe haar aanpak de toekomst van de mode-industrie kan veranderen.

Bron: The Business of Fashion