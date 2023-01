Modemerk Marine Serre presenteerde de collectie voor FW23 tijdens Paris Fashion Week. Het inmiddels zeer bekende maan-patroon van het merk was in overvloed te zien in de collectie. Tijdens de show werden zowel dames- als herenlooks getoond. Op het gebied van diversiteit waren er modellen van alle leeftijden, modellen met grotere maten én werd één look zowel door een man als een vrouw getoond.

