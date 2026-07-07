Video: Matthieu Blazy brengt een sprookjeswereld naar Chanel Haute Couture FW26

Matthieu Blazy presenteerde tijdens de Paris Haute Couture Week zijn tweede haute couture collectie voor Chanel. Voor Fall/Winter 2026 liet de creatief directeur zich inspireren door sprookjes en het leven van Gabrielle Chanel, wat resulteerde in een collectie waarin fantasie, vakmanschap en de iconische codes van het modehuis samenkwamen.

In een decor van bloemen, klimplanten en spiegels verschenen couturelooks met verwijzingen naar klassieke verhalen. Jassen met een stroachtige textuur, transparante jurken met geborduurde plantenmotieven en speelse details, zoals een handtas in de vorm van een slapende beer en knopen die een eend in een zwaan laten veranderen, gaven de collectie een verhalend karakter. Tegelijkertijd herinterpreteerde Blazy herkenbare Chanel-klassiekers, waaronder het iconische tweedpak, in nieuwe silhouetten en proporties.

Volgens Blazy ontstond het concept vanuit de vraag of het leven van Gabrielle Chanel zelf als een sprookje kan worden gezien. Die gedachte vormde de basis voor een collectie waarin kleding verhalen vertelt, zonder afstand te nemen van de erfgoedcodes van het Franse modehuis.

Bron: CHANEL op YouTube