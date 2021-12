Video: Matthijs Crietee (IAF) over commercial compliance (deel 1)

Matthijs Crietee is Secretary General bij de International Apparel Federation (IAF). In deze podcast geeft hij inzicht over zijn werk. Hij begint met wat context: wat is de IAF? En hoe is hij in deze branche terechtgekomen? Zijn leveranciers tot inzicht gekomen over welke inkooppraktijken voor hen het belangrijkst zijn? En wat is de volgende stap? Wat is commercial compliance en hoe ziet Matthijs de implementatie van deze standaarden voor zich? Beluister hieronder deel 1 van het gesprek.