In deze video van de Mercedes-Benz Fashion Week Berlin zien we een expositie van 20 ontwerpers, in 20 minuten tijd. De ontwerpers die we voorbij zien komen zijn: Cruba, People, Soup Archive, #Damur, Fade Out Label, Emeka, Buki Amolafe, Church Of The Hand, Anekdot, Karen Jessen, Emma Burschi, Celine Shen, Andrea Grossi, Maximilian Rittler, Tom van der Borght, Xavier Brisoux, Katarzyna Cichy, Timour Desdemoustier, Marvin M’Tuomo en Aline Boubert.

Video: MBFR.berlin via YouTube