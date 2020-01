In de nieuwe aflevering van 7DTV is Roel Wolbrink, mede-oprichter van New Tailor te gast. New Tailor maakt exclusieve maatkleding voor mannen. Hoe zoek je het perfecte pak uit en wat zijn de trends?

New Tailor bestaat sinds 1997 en heeft vestigingen in Amsterdam en Utrecht. Een gemiddeld pak kost 1117 euro gemiddeld, vertelt Wolbrink.

Bekijk de 16-minuten durende video.