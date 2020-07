Video: Met behulp van de hiphop-scene werd Timberland ongekend populair

De Timberland schoenen zijn een algemeen erkend mode-item. Maar dat is niet altijd zo geweest. In de jaren '90 maakte het merk een enorme groei door en zag de omzet in 2000 met meer dan een miljard dollar stijgen. Deze opkomst van Timberland was niet zonder controverse. Wat die controverse inhoudt, zie je in deze video. Tijdens de opkomst van Timberland zouden de leidinggevenden leren hun evoluerende klantenbestand te respecteren en omarmen, wat het merk voor altijd zou veranderen. Bekijk hoe hiphop ervoor heeft gezocht dat Timberland een merk van een miljard dollar is geworden.

Bron: CNBC Make It. via YouTube