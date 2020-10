Video: Met Museum 'About Time: Fashion and Duration'-preview

In deze video krijgen we een sneak peek van de nieuwste expositie van het Met Museum, About Time: Fashion and Duration. De tentoonstelling anderhalve eeuw mode - van 1870 tot heden - langs een ontwrichtende tijdlijn, ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van The Met. Gebruikmakend van Henri Bergsons concept van la durée (duur), zal het onderzoeken hoe kleding tijdelijke associaties genereert die verleden, heden en toekomst samenvoegen. Virginia Woolf zal dienen als de "spookverteller" van de tentoonstelling.

Beeld en video: The Met via YouTube