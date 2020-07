Video: Michael Kors over zijn modekalender

De Amerikaanse ontwerper Michael Kors gaat met Tim Blanks in gesprek over het overslaan van de New York Fashion Week in september en vertelt meer over zijn vertrek uit de modekalender om twee collecties per jaar te produceren. Ook wordt besproken wat Michael Kors in september gaat doen, nu hij de News York Fashion Week overslaat. Hij zegt dat na 40 jaar in het vak werkzaam te zijn, dat het 'systeem niet werkt'. Dit een meer zie je in onderstaande video.

Bron: The Business of Fashion via YouTube