Video: Miu Miu SS26-collectie van Miuccia Prada onthuld

Miu Miu, onder de visionaire leiding van Miuccia Prada, presenteert haar langverwachte Lente/Zomer 2026-collectie. De collectie is een waar spektakel en bevestigt de positie van het merk als toonaangevende kracht in de hedendaagse mode. De volledige modeshow, een hoogtepunt van Paris Fashion Week, boeit het publiek met innovatieve ontwerpen en een uitgesproken esthetiek. De show maakt een blijvende indruk op zowel critici als modeliefhebbers.

De collectie is een meesterlijke verkenning van contrasten, met een naadloze mix van speelse onschuld en verfijnde rebellie. De silhouetten variëren van ultrakorte rokken en getailleerde blazers tot zwierige, etherische jurken. Dit toont de veelzijdigheid van het merk en de toewijding om stilistische grenzen te verleggen. De materialen zijn eveneens divers, met fijn kant en glanzende zijde naast functioneel denim en luxueus leer. Alle stoffen zijn vakkundig bewerkt voor een rijke en tastbare ervaring.