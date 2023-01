Een bijzondere verrassing: Modehuis Alaïa showde de couture collectie een dag nadat de Parijse couture week was afgesloten. De show vond plaats op een bijzondere plek, namelijk het huis van creatief directeur Pieter Mulier in Antwerpen. Een intiem kijkje in de keuken - letterlijk.

