Video: Modehuizen en hun esthetiek

De mode-industrie is een van de meest prominente industrieën ter wereld. Deze industrie heeft een rijke geschiedenis die terug te vinden is in een breed scala aan esthetiek, stijl en cultuur. In deze Engelstalige video ontcijfert Clever & Chic hoe de geschiedenis van het modehuis zich vertaalt naar het uiterlijk en de levensstijl van elk merk vandaag. De oorsprong van enkele van de meest invloedrijke high fashion-huizen, historische roots en waar elk modehuis om bekend staat in termen van esthetiek zal besproken worden.

Bron en beeld: Clever & Chic via YouTube