Video: Moschino viert Chinees nieuwjaar met een capsule collectie met Mickey Rat

Moschino heeft een gelimiteerde capsule collectie aangekondigd met het figuur Mickey Rat waarmee het Chinees nieuwjaar en het jaar van de rat viert. In de campagne is mode stylist en creative Mia Kong te zien die samen met Jeremy Scott, Moschino’s creatief directeur het digitale lookbook creëerde. Het lookbook is gefotografeerd door de in New York gevestigde Chinese fotograaf Shxpir Huang, zo meldt Moschino.

De sportieve collectie bestaande uit dames en herenkleding en accessoires, is wereldwijd verkrijgbaar.