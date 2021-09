Muhammad Maqsood was te gast op de Circular Textile Days 2021. Hij werkt bij de Faculteit Wetenschappen en Ingenieurswetenschappen, van het Aachen-Maastricht Institute for Biobased Materials (AMIBM). In de video introduceert hij het instituut aan de gasten en vertelt hij over de onderzoeksgroep en verkenning van de samenwerkingsmogelijkheden met de textielindustrie.

Video: Circular Textile Days Marketing via YouTube