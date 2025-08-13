Video: Munthe SS26 modeshow - plantaardige kleurstoffen en natuurlijke inspiratie
De Munthe Spring/Summer 2026 show op de CPHFW presenteerde kleding gemaakt met plantaardige verftechnieken. Echte bloemen en bladeren zorgden voor unieke prints. Aardse neutrale tinten en zachte pastelkleuren werden gecombineerd met kant, borduursels en gelaagde tailoring. Accessoires zoals tassen met verwisselbare hengsels en sandalen voegden functionele details toe. De collectie combineerde natuurlijke inspiratie met verfijnd vakmanschap.
