Video: Nanushka Lente/Zomer 2026 catwalkshow
Nanushka onthult haar Lente/Zomer 2026-collectie, ‘The Weave’, tijdens London Fashion Week. De catwalkshow toont diverse getailleerde ensembles, prominente accessoires en een samenspel van patronen. Een highlightvideo van de show van drie minuten is beschikbaar.
