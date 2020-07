Video: Negen modellen over mentale gezondheid en eigenwaarde in de modellenindustrie

In deze Engelstalige video gemaakt door Vogue, worden negen modellen geïnterviewd. De modellen Adesuwa Aighewi, Anok Yai, Adut Akech, Paloma Elsesser, Alessandra Garcia, Mika Schneider, Kaia Gerber, Fran Summers en Jill Kortleve zijn open over hun mentale gezondheid en de tol die de modellenindustrie kan eisen van hun eigenwaarde. Het Amerikaanse model Paloma Elsesser vindt het interessant dat "veel mensen waarvan je denkt dat ze perfect zijn, zich perfect voelen, er perfect uitzien of een perfect leven hebben, vaak mensen zijn die diep ongelukkig zijn met hoe ze eruit zien en hun leven."

Bron:Vogue via YouTube