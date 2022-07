Video: New Optimist over lokale, sociale en circulaire mode

Samen met het Amsterdamse kledingmerk New Optimist lanceert klimaatbewust campagnebureau Mumster een miniserie over lokale, sociale en circulaire mode.

De eerste aflevering van de miniserie gaat over: NO-Waste. YES-Digital Sampling. Bekijk het gesprek tussen oprichter van New Optimist, Xander Slager, 3D design optimist Dominic Sluiter en Chanel Trapman, oprichter van Mumster, over hoe 3D design technologie veel mogelijkheden biedt om veranderingen in de mode-industrie teweeg te brengen.

