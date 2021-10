Video: Nike x Patta: Waves Not Cycles - The Wave

Chapter 1: Golven, geen cycli - Nike x Patta presenteren: The Wave | Een film door Mahaneela. Creatieve leiding door Steve McQueen. De samenwerking is een thematische verwijzing naar de culturele verschuivingen en de blijvende invloed die Patta heeft gehad op de grotere gemeenschap en industrie. In deze vierdelige film volgen we broer en zus Abdul en Carista terwijl ze de steeds veranderende zeeën van het leven bevaren. Het openingshoofdstuk vertegenwoordigt de toekomstige generatie. Abdul, een tiener, voelt zich gevangen en wil uit de sleur van zijn leven breken. De jongen leert wie hij is, in leven en werk, los van de verwachtingen van zijn ouders voor de omgeving waarin hij zich bevindt.

Video: Nike via YouTube