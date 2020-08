Video: Oakley, het populairste zonnebrillenmerk ooit

Van Michael Jordan tot de paparazzi-foto's van Kim Kardashian, Oakley zonnebrillen hebben de sportwereld veroverd en zijn een high-fashion item geworden. Met de opkomst van jaren '90 nostalgie en athleisure in de mode, blijft Oakley een hele reeks samenwerkingen aangaan. Oakley zonnebrillen zijn zelfs verschenen op verschillende catwalks. In deze Engelstalige video van HYPEBEAST wordt uitgelegd hoe deze prestatiegerichte zonnebril, oorspronkelijk gereserveerd voor surfers, golfers en wielrenners, erin geslaagd is om de popcultuur niet één, maar twee keer te domineren.

Bron:HYPEBEAST via YouTube