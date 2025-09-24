Video: Off-White SS26, alle looks van de NYFW-show
Off-White presenteert zijn Lente/Zomer 2026-collectie van Ib Kamara. De collectie omvat ready-to-wear voor dames en heren en werd getoond tijdens New York Fashion Week. Bekijk de video en ontdek alle catwalklooks van deze boeiende show, inclusief de tassen en schoenen van Off-White.
