Video: Oger en Dress for Succes bieden werkzoekenden support

Stichting Dress for Success en Oger Corporate Fashion Statements (OCFS) bieden werkzoekenden support in moeilijke tijden van het coronavirus. Dress for Success ondersteunt in deze de gemeente Amsterdam en het UWV met als doel de doorstroom van WW-gerechtigden naar de bijstand te minimaliseren. Dress for Succes is een stichting die werkzoekenden voorzien van passende kleding en gratis advies voor sollicitatiegesprekken. Oger is een (luxe) modezaak die voor dit doel 250.000 euro aan kleding heeft gedoneerd.

Bron: World of Oger via YouTube