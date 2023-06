Een grote hoeveelheid ambacht is verwerkt in deze avondjurk, ontworpen door Yves Saint Laurent. Kralen, pailletten, koraal (wat nu verboden is) en metalen draden. Curator van het Victoria and Albert Museum in Londen neemt de jurk onder de loep en vertelt hoe deze jurk bijdroeg aan een nieuw mode-tijdperk voor vrouwen.

Eigendom: Victoria and Albert Museum