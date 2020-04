Video: Online Fashionshow #supportyourlocals georganiseerd

Sessibon, een bedrijf dat verschillende grootschalige events en dan met name modeshows organiseert, heeft een online fashionshow georganiseerd. Het resultaat is een video, gedeeld op social media, waaraan twaalf retailers uit Nederland en België aan meedoen.

"In het kader van; ‘Als we niet naar de catwalk toe kunnen dan laten we de catwalk gewoon naar ons toekomen’ hebben we zowel boetieks als modellen gevraagd mee te werken aan een online modeshow," vertelt Sessibon aan FashionUnited. "Door middel van deze Online Catwalk wilden we in deze tijd een online buzz creëren, een kruisbestuiving tussen het model, ons als bureau en onze partners. Met als grootste doel; #supportyourlocals."

Het resultaat is gedeeld via social media.

SESSIBON Online Catwalk from Hout video on Vimeo.

Het bedrijf laat desgevraagd weten te werken aan een tweede editie.

Bon: Sessibon.