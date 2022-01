Video: Only for Men: 'De winkels móeten veilig open op 15 januari!'

Met deze video pleit Only for Men voor een heropening van de winkels op 15 januari. Momenteel gelden coronamaatregelen in Nederland waarbij niet-essentiële winkels hun deuren gesloten moeten houden. "Laten we doen wat goed is voor de samenleving, @Mark Rutte en @Hugo de Jonge! Een boost voor werknemers, consumenten én de economie. Samen kunnen we het aan om dit nieuwe virus - op 1,5 meter, met mondkapjes en één consument per 10 vierkante meter - veilig te verspreiden in de winkels", aldus de retailer op hun YouTube-kanaal.

Video: Only for Men via YouTube