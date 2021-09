Video: Ontwerpduo Schepers Bosman op Amsterdam Fashion Week 2021

Een prestigieus hotel op de Oudezijds Voorburgwal in Amsterdam, een modeminnend publiek, Amsterdams label Schepers Bosman en artiesten Sal Rubinstein en Teun Putker van de band Queen’s Pleasure: een contrasterende combinatie die samenkwam voor de kick-off van Amsterdam Fashion Week. Schepers Bosman is door de jaren heen steeds meer bands en artiesten gaan kleden. De ontwerpers schrijven in het persbericht dat op de stoelen wacht voor de aanwezigen dat hun collecties steeds verder ontwikkelen door de interactie met de bands. “We ontwerpen op een experimentele manier in onze werkplaats, zoals een band in hun oefenruimte,” aldus het bericht. De items die tijdens de show verschijnen zijn dan ook een mix van persoonlijke stijlen die zich uit in diverse kleuren, vormen en materialen. Alles wat we van Schepers Bosman gewend zijn komt dan ook naar voren. First and foremost de experimentale patchworks, maar ook het colourblocking, de borduursels, handgemaakte prints en metallic cupro’s. Wie het werk van het label kent, herkent ook meteen de aandacht voor de ambacht en stiksels die in elke collectie voorkomt. De gelaagdheid van de looks zorg ervoor dat alles wat Schepers Bosman te bieden heeft te zien is.

Video: Amsterdam Fashion Week via YouTube