Video: Ontwerper Thebe Magugu over zijn collectie ‘Discard Theory’

Ontwerper Thebe Magugu heeft inmiddels al diverse prijzen gewonnen in de mode-industrie. Zo won hij de International Fashion Showcase 2019 én de LVMH Prize in datzelfde jaar. Niet veel later was hij ook een van de finalisten van de International Woolmark Prize 2021. Hij was de eerste Afrikaanse ontwerper die de LVMH Young Designer Prize ontving.

Magugu’s werk wordt gekenmerkt door de combinatie van traditionele Afrikaanse silhouetten met westerse stijlen en grafisch ontwerp. Deze video zoomt in op de creatie van zijn collectie ‘Discard Theory’.

Eigendom: Victoria and Albert Museum