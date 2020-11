In de context van klimaatnoodsituaties zijn innovatie en gedurfde acties niet langer gewoon wenselijk - ze zijn nodig om te overleven. Maar wat is er nodig om de mode-industrie en haar logistieke activiteiten koolstofvrij te maken? Hoe kunnen bedrijven beginnen te werken aan een emissievrije doelstelling? En hoe moeten we allemaal samenwerken om dit te bereiken? Je hoort het in deze video.

Bron en beeld: The Business of Fashion vai YouTube