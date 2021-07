Video: Outsiderwear: waar de werelden van insiders en outsiders samenkomen

Outsiderwear is een project van Jan Hoek en Stichting Captain Hoek, in samenwerking met Stichting M-ODE en de Outsider Art Galerie, waarin ‘outsider’ kunstenaars samenwerken met succesvolle modeontwerpers, streetwear labels en kunstenaars. Een outsider kunstenaar is een kunstenaar met, bijvoorbeeld, een mentale of fysieke beperking, een psychische kwetsbaarheid of een daklozenachtergrond. Er is steeds meer aandacht voor outsider art, maar de wereld van outsider art komt zelden samen met de reguliere creatieve industrie. Outsiderwear doorbreekt deze tweedeling en verbindt de werelden van insider en outsiders door samenwerkingen en verschillende activiteiten.

">

Video: Fashionclash via YouTube