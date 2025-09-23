Video: Paul Costelloe SS26-show tijdens London Fashion Week
Paul Costelloe heeft de volledige video van zijn Lente/Zomer 2026-show van London Fashion Week, die vorige week werd afgesloten, gepubliceerd. De presentatie duurt acht minuten en is te zien op het officiële YouTube-kanaal van het merk. De video toont Costelloe's kenmerkende gebruik van gedurfde kleuren en dramatische silhouetten, waarmee de levendige energie van de collectie op de catwalk wordt gebracht.
Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.
FashionUnited gebruikt AI taaltools om het vertalen van (nieuws)artikelen te versnellen en de vertalingen te proeflezen om het eindresultaat te verbeteren. Dit bespaart onze menselijke journalisten tijd die ze kunnen besteden aan onderzoek en het schrijven van eigen artikelen. Artikelen die met behulp van AI zijn vertaald, worden gecontroleerd en geredigeerd door een menselijke bureauredacteur voordat ze online gaan. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit proces, stuur dan een e-mail naar info@fashionunited.com.