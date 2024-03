Video: Pharrell Williams en Marc Jacobs over samenwerking, stijl en Louis Vuitton [Engels]

In deze video gaat creatief directeur Pharrell Williams in gesprek met ontwerper Marc Jacobs. Het gesprek gaat over de loopbaan van de twee creatievelingen. Onder andere: wat zij hebben meegemaakt in hun twintig jaar lange vriendschap, hun liefde voor stijl en het belang van samenwerking. Wat William en Jacobs gemeen hebben: Louis Vuitton. Williams werd vorig jaar aangesteld als creatief directeur voor mannenmode en Jacobs was van 1997 tot en met 2013 creatief directeur bij Louis Vuitton. In deze video kijken de twee modeliefhebbers terug naar die tijd en kijken ze vooruit.

Bekijk hier het gesprek tussen Pharrell Williams en Marc Jacobs. Het gesprek is gefilmd in het hoofdkantoor van Louis Vuitton in Parijs, op vrijdag 15 december 2023. Het is de eerste keer dat Jacobs in het gebouw is sinds zijn vertrek in 2013. Het gesprek begint met Williams die op het bijzondere moment inhaak. Hoe zagen de beginjaren van Jacobs eruit bij het Franse modehuis? In de video wordt ook de invloed van Jacobs' op stijl besproken en delen de creatievelingen hun definitie voor het woord "chic".

