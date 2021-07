Video: Phoebe Philo terug in de mode: dit kunnen we verwachten

Phoebe Philo keert terug naar de mode met een onafhankelijk huis met eigen naam - en met LVMH als minderheidsinvesteerder. De veelgeprezen Britse ontwerpster vertelde WWD dat ze kleding en accessoires zou ontworpen die “geworteld zijn in uitzonderlijke kwaliteit en design,” en dat ze in januari 2022 meer details over haar nieuwe merk zou bekendmaken. WWD bracht in februari 2020 het nieuws dat Philo was begonnen met het plannen van een nieuwe collectie en het interviewen van ontwerpers. Philo, een van de meest gerespecteerde - en bankabele - ontwerpers van haar generatie, heeft onlangs een spectaculaire verjonging van het merk bewerkstelligd tijdens een 10-jarige ambtstermijn bij Celine, een van de ongeveer 75 merken die LVMH beheert. Seizoen na seizoen maakte ze vrouwelijke, modernistische kleding en karakteristieke handtassen.

Video: The Fashion Archive via YouTube