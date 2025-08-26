Video: Polimoda's afstudeershows 2025
De afstudeershow van Polimoda biedt een exclusieve kijk op het creatieve proces van opkomende ontwerpers van een van 's werelds beste modeacademies. Deze vlog in documentairestijl spreekt studenten, professionals uit de industrie en modeliefhebbers aan. Hij toont baanbrekende collecties en intieme momenten met jonge, veelbelovende modetalenten. De jaarlijkse show is een belangrijk platform voor studenten om hun eindexamencollecties te presenteren aan internationale professionals, de pers en grote modehuizen. Alumni van Polimoda werken voor merken zoals Gucci en Louis Vuitton.
