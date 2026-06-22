Video: Prada kiest voor helderheid en draagbaarheid in herencollectie SS27

Voor de Prada Menswear Spring/Summer 2027-show presenteerden Miuccia Prada en Raf Simons een collectie die draait om het herwaarderen van alledaagse kledingstukken. In plaats van spectaculaire statements of uitgesproken decoratie lag de focus op kleding die volgens de ontwerpers relevant blijft buiten de catwalk. Met slanke silhouetten, cropped proporties en gelaagde looks onderzoekt Prada hoe bekende garderobeklassiekers opnieuw kunnen worden bekeken en gedragen.

De collectie combineerde herkenbare Prada-codes met onverwachte stylingkeuzes. Cropped jacks werden gecombineerd met tailoring, leren jassen werden gelaagd met gebreide spencers en accessoires kregen een functionele invulling. Opvallend waren de kleine tassen die aan riemen en broeklussen werden bevestigd, evenals de terugkeer van smalle broeken en transparante materialen. Ook vrouwelijke modellen maakten deel uit van de mannenshow, waarmee Prada en Simons de collectie bewust los van traditionele gendercodes presenteerden.

Volgens de ontwerpers ontstond de collectie vanuit een behoefte aan focus en betekenis. In een tijd waarin mode vaak draait om spektakel, pleiten zij voor kleding met een duidelijke functie en ruimte voor persoonlijke interpretatie. De show weerspiegelt daarmee een bredere visie waarin individualiteit, styling en draagbaarheid belangrijker zijn dan trends of opvallende ontwerpgebaren.

Bron: Fashion Feed