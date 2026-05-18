Video: Privéarchief van Ralph Lauren door Laird Mackintosh toegankelijk via Thoroughbred New York

Laird Mackintosh, een toegewijde verzamelaar van vintage Ralph Lauren, is de eigenaar van een van 's werelds meest uitgebreide en begeerde privéarchieven van het merk. Zijn passie ontstond meer dan veertig jaar geleden, voortkomend uit zijn vroege werk bij een Polo-winkel in Calgary. Deze rol leidde tot een levenslange toewijding aan het verzamelen van de zeldzaamste en historisch meest belangrijke stukken uit de uitgebreide catalogus van Ralph Lauren.

Deze buitengewone inspanning van vier decennia resulteert in een collectie die de evolutie van de Amerikaanse stijl van Ralph Lauren toont. De collectie bewaart ook talloze onvertelde verhalen en het zorgvuldige vakmanschap achter de meest iconische ontwerpen van het merk. De collectie van Mackintosh is gewild bij ontwerpers, historici en toegewijde liefhebbers. Zij erkennen de diepgang en unieke kwaliteit ervan.

Nu maakt Mackintosh de overstap van privéverzamelaar naar curator en leverancier met de officiële lancering van Thoroughbred New York. Dit nieuwe project is meer dan alleen een marktplaats. Het is een initiatief om deze uitzonderlijk zeldzame vintage stukken toegankelijk te maken voor het publiek. Het deelt de diepe passie die de collectie heeft gevoed en brengt de fascinerende, voorheen private verhalen van deze kledingstukken aan het licht. Thoroughbred New York wil een essentiële bron zijn voor zowel ervaren verzamelaars als nieuwkomers in de wereld van vintage mode. Het verbindt hen rechtstreeks met authentieke geschiedenis en tijdloze stijl.