Video: Ralph Lauren Fall 2026 collection runway show

Ralph Lauren presenteerde zijn herfst/winter 2026-collectie tijdens New York Fashion Week in een setting die doet denken aan een statig landgoed op het platteland. Terwijl de stad zich midden in de winter bevindt, werd het publiek visueel meegenomen naar een mistige herfstdag, waar modellen over de runway liepen in een mix van binnen- en buitenkleding die al decennialang de signatuur van het merk vormt. Onder de modellen bevonden zich onder anderen Gigi Hadid, die de show opende en later terugkeerde in een avondlook.

De collectie bouwt voort op Laurens kenmerkende countryside-esthetiek en vertaalt die naar een luxere, verfijnde vrouwencollectie. Silhouetten verwezen naar een aristocratisch jachtweekend met wollen pantalons, barn jackets, shearling jassen, trenchcoats met capes en hoge rijlaarzen. Het kleurenpalet bleef ingetogen met donkerbruin, mosgroen en grijstinten, afgewisseld met subtiele panterprints en glinsterende verwijzingen naar maliënkolders. Avondlooks in fluweel, leer en gedrapeerde capes brachten een balans tussen robuuste outdoorinvloeden en elegante glamour.

Volgens Ralph Lauren draait de collectie om een ‘renegade spirit’ en de tijdloze vrouw die klassieke elementen uit het verleden op een persoonlijke manier opnieuw interpreteert. De show sluit aan bij een bredere beweging binnen de mode-industrie waarin landelijke romantiek en functionaliteit centraal staan, maar behoudt een uitgesproken Amerikaanse signatuur. Het resultaat is een collectie waarin contrasten tussen dag en nacht, stoer en verfijnd, samenkomen in een esthetiek die het erfgoed van het merk onderstreept.

Bron: Ralph Lauren (YouTube)