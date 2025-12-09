Video: Ralph Lauren presenteert tiende collectie als kledingsponsor Team USA
Ralph Lauren is opnieuw de officiële kledingsponsor van Team USA voor de Olympische en Paralympische Winterspelen 2026 in Milaan Cortina. Dit markeert de tiende samenwerking tussen beide partijen.
Het modehuis verzorgt de uniformen voor de Olympische en Paralympische atleten. De kleding is zichtbaar gedurende de gehele Spelen, van de fakkelceremonie tot de sluitingsceremonie.
Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.
FashionUnited gebruikt AI taaltools om het vertalen van (nieuws)artikelen te versnellen en de vertalingen te proeflezen om het eindresultaat te verbeteren. Dit bespaart onze menselijke journalisten tijd die ze kunnen besteden aan onderzoek en het schrijven van eigen artikelen. Artikelen die met behulp van AI zijn vertaald, worden gecontroleerd en geredigeerd door een menselijke bureauredacteur voordat ze online gaan. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit proces, stuur dan een e-mail naar info@fashionunited.com.