Video: re_USED re_SATIN in het Zeeuws Museum

Vanaf 26 november is re_USED re_SATIN te zien in het Zeeuws Museum. In een breed samenwerkingsverband met een indrukwekkend aantal wetenschappers, textiel- en modeontwerpers onderzoekt het museum de herkomst én toekomst van 18de en 19de eeuws gebrocheerde damast uit de eigen en andermans collecties. Het textiel is in Norwich (GB) geweven, daarna door onder meer de Zeeuwse man met liefde gedragen. De research naar stalenboeken, origineel textiel en kleuranalyses van garens is een ‘work in progress’ dat leidt tot een nieuw hedendaags textielontwerp én een tentoonstelling.

Video: Zeeuws_Museum via YouTube