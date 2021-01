Video: 'Rendez-Vous', een korte film van Lingerie Française

De lingerie modeshows “Lingerie, Mon Amour” (“Lingerie, My love”) en “Lingerie Rocks” werden goed ontvangen, en Lingerie Française hoorde de positieve geluiden luid en duidelijk! In samenwerking met het Comité voor Ontwikkeling en Promotie van de Franse Kledingindustrie “le DEFI”, ging Promincor - Lingerie Française weer aan het werk om iets voor u te brouwen: een innovatieve show in een Parijse theater gepland voor januari 2021 en met de meeste prominente merken van Franse lingerie voor uw kijkplezier. Bekijk hieronder de video.

Beeld en video: Lingerie Française via YouTube